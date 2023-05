Tina Turner in Salzburg: Das sind die Erinnerungen unserer Leserinnen und Leser

"Ja, ich war dabei. Eines der tollsten Konzerte ever am Residenzplatz. Simply the best, Tina." Karl-Heinz Karpf

"Der ganze Residenzplatz hat gebebt"

"Damals wurden Konzerte noch ohne Smartphone genossen!" Ulli Schweighofer

"War mehr als genial. Der ganze Resi-Platz hat gebebt. War echt ein Ereignis. Das war damals echt Kult - ohne Alkohol. Dafür Lebensfreude pur."

Herbert Florian Buchholzer



"Ich war dabei und auch am 27. Juni 1987 in Graz - sensationell. Sehr geehrte, geschätzte Tina Turner, danke für deine unvergessliche Musik. Du Königin des Rock, Soul. You are ,Simply the Best'. Ruhe in Frieden." Margit Meidlinger