Musikum Kuchl stellte seine Kompositionstalente vor

"„Das ist viel Tolles und Unterschiedliches in den verschiedensten Stilrichtungen entstanden, und auch qualitätsvoll, da sind wir sehr stolz drauf.“"

Gitarrenlehrer (und eifriger Komponist) Berndt Leopolder verfasste ein Skript zu Improvisation und Komposition für die Schüler zur Ideenfindung, und die Ergebnisse waren nun am vergangenen Freitag im Turnsaal der Kuchler Volksschule zu hören.

Anna-Rosa Birgmann zum Beispiel verpackte gleich zwei Instrumente in ihr Stück "2 in 1", da sie Geige und Trompete spielt. Gemeinsam mit Alexander Wenger führte sie zudem dessen selbstkomponierten "Torrener Trompetenmarsch" auf. Die Themen Improvisation und Komposition verband Christina Unterrainer in ihrem Stück "Eine kleine Improvisation" mit sehr "freien" Tönen und sogar eigener Notation auf der Querflöte (siehe Video). Nadia Höpfner wiederum nutzte eine Loopstation, um gleich mehrere Melodien auf der Blockflöte einzuspielen, wiederzugeben und dazu zu improvisieren.

Aber auch die klassische Volksmusik kam nicht zu kurz, mit Kompositionen von Harmonika- und Hackbrett-Lehrer Josef Moisl aus Abtenau, Klarinettistin Magdalena Schilchegger sowie von Rupert Mühlthaler und der Ruckermusi. Trompeter Benjamin Brandner präsentierte zudem mit dem Jugendblasorchester der Musikkapelle Kuchl seinen "Marsch der Barmsteine": "Ich habe den Marsch vor vier Jahren geschrieben, als ich eine Zahnspange bekam, weil damit ist es als Trompeter recht schwierig, normal weiterzuspielen", erklärte Brandner schmunzelnd. "Deswegen haben mein Lehrer Günther Gruber und ich angefangen, am Computer zu komponieren und nach ca. einem halben Jahr ist er dann 2019 fertig geworden."