Vier Debüts haben in Rauris Chancen

Erste Aussichten auf Salzburgs Kulturjahr 2022: Die Shortlist für den Rauriser Literaturpreis steht fest.

Für Anna Albinus könnte sich sogar ein Lauf anbahnen: Vor wenigen Wochen hat sie beim Österreichischen Buchpreis die Auszeichnung für das beste Debüt entgegengenommen, jetzt hat sie mit ihrem Roman "Revolver Christi" (Edition FotoTapeta) Chancen auf eine weitere große österreichische Literaturtrophäe: Die deutsche Autorin ist eine von vier Nominierten, die auf der aktuellen Shortlist für den Rauriser Literaturpreis stehen. Am Donnerstag hat das Land Salzburg die Auswahlliste für den Preis veröffentlicht, mit dem jedes Jahr zum Auftakt der Rauriser Literaturtage das beste deutschsprachige Prosadebüt ausgezeichnet wird. Neben Albinus sind Enrico Ippolito mit seinem Roman "Was rot war" (Kindler), Stefanie vor Schulte ("Junge mit schwarzem Hahn", Diogenes) sowie die aktuelle "aspekte"-Literaturpreisträgerin Ariane Koch ("Die Aufdrängung", Suhrkamp) nominiert. Die Auswahl habe eine Fachjury mit je einem Mitglied aus Österreich, Deutschland und der Schweiz getroffen, heißt es in der Aussendung. Der Rauriser Literaturpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 30. März 2022 übergeben: An diesem Tag soll die 51. Ausgabe der Rauriser Literaturtage beginnen. 2021 wurden aufgrund der Coronapandemie die Lesungen live aus Rauris übertragen. Den Literaturpreis erhielt heuer der Liechtensteiner Autor Benjamin Quaderer.