Wegen Coronaverschärfungen: Salzburger Adventsingen ist abgesagt

Im Sommer sind erstmals 22 Brillenpinguine im Zoo Salzburg eingezogen. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind Ende August zwei Tiere verendet. Eine Pinguindame sei an Vogelmalaria erkrankt, ihr Partner wenig …

Wirtschaft

Der Totalumbau in der Salzburg AG schreitet voran. Der Betriebsrat stimmt dem allerdings weiterhin nicht zu. Was die Corona-Krise betrifft, so dürfte es wirtschaftlich kein allzu schlechtes Jahr für das …