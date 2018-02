Wenn sich eine Meistersopranistin selbst Geburtstagsständchen singt

Matinee zur Mozartwoche: Marlis Petersen, Camillo Radicke, Florian Mayer im Mozarteum.

Mozarts Lieder machen sich rar auf den Konzertpodien. Umso schöner, dass sich (und uns) die Sopranistin Marlis Petersen am Samstag, exakt zur Feier ihres "2 mal 25. Geburtstags", vier der schönsten nebst einigen Arien in origineller Begleitbearbeitung für Violine und Klavier zum Geschenk gemacht hat. Mit ihrer glockig ausschwingenden, farbenreichen, Ton und Texte kongenial verschmelzenden Stimme formte sie kleine, feine Kostbarkeiten. Der Vortrag ist getragen von großer Natürlichkeit, Anmut, Eleganz, wobei Petersens Sopran substanzreiche, herrlich gereifte, bestens in sich gerundete Qualitäten zum Leuchten bringt.