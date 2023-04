"Beliebtheitsranking": Was Vorzugsstimmen bringen

Erstmals können bei dieser Landtagswahl gleich zwei Vorzugsstimmen vergeben werden. Aber wozu? Was ändert sich dadurch für die Kandidaten?

Der Wahlzettel für die Salzburger Landtagswahl am 23. April. Die Bezirkskandidaten sind angeführt und können angekreuzt werden, die Vorzugsstimme auf Landesebene kann erstmals auch vergeben und namentlich in das Feld unter der Partei notiert werden.

Erstmals können bei dieser Landtagswahl zwei Vorzugsstimmen abgegeben werden - nicht nur auf Bezirks-, sondern auch auf Landesebene. Vereinzelt befindet sich so mancher Kandidat deshalb im "Vorzugsstimmenwahlkampf" - vor allem die ÖVP-Regierungsmannschaft wirbt gezielt darum.

Aber was bringen die persönlichen Stimmen am Wahlzettel eigentlich? Bei der Landtagswahl 2018 wurden in Summe 30.138 Vorzugsstimmen vergeben. Das heißt, zwölf Prozent aller Wählerinnen und Wähler votierten für eine bestimmte Person. Vor fünf Jahren musste man den Namen im Bezirk (landesweit ging ...