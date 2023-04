Salzburg-Wahl: Gemeinden mit niedrigster Corona-Impfquote wurden blau

Plus

Die FPÖ legte in Gemeinden mit einer niedrigen Corona-Impfquote tendenziell stärker zu als in Gemeinden, in denen die Impfrate höher war.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der Protest gegen Coronamaßnahmen wie die Impfpflicht hat den Freiheitlichen Zulauf beschert.