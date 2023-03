Statt Privatjets: Grüne wollen Betuchte auf die Linie bringen

Eine Umweltorganisation kritisiert eine Zunahme von "Luxusemissionen" bedingt durch Privatflüge auch in Salzburg - eine Steilvorlage für die Ökopartei im Landtagswahlkampf.

Bisher haben Klimakleber zwei Mal den Frühverkehr an der Staatsbrücke in Salzburg lahmgelegt. In Wien haben die Aktivistinnen und Aktivisten bereits andere Ziele ins Visier genommen: Erst kürzlich blockierten sie die Zufahrt zum Privatjetterminal des Flughafens in Schwechat. Auf dessen Klientel schoss sich diese Woche Greenpeace ein. Es gebe eine "alarmierende Zunahme der Privatjetflüge", diese "absolut unnötigen Emissionen von Superreichen" seien extrem klimaschädlich. Grundlage für diese Einschätzung ist eine von der Umweltschutzorganisation in Auftrag gegebene Erhebung für die meisten Staaten ...