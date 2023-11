Beim Pubquiz von Jon Parnell ist viel Wissen gefragt

Was in einer kleinen Runde begann, umfasst mittlerweile fünf Abende und 60 Teams. Das Pubquiz von Jon Parnell ist ein voller Erfolg.

Es ist Dienstagabend, 18.45 Uhr. Das Lokal "Narrencastl" in der Rudolf-Biebl-Straße 22 im Salzburger Stadtteil Lehen ist bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Die Kellnerin nimmt noch schnell die letzten Bestellungen entgegen. Gespannt warten die Besucherinnen und Besucher auf den Beginn des Pubquiz um 19 Uhr.

Mit ein paar Minuten Verspätung ist es dann auch so weit. Jon Parnell teilt die ersten Fragebögen aus und schnappt sich das Mikrofon. Nach einer kurzen Erklärung der Regeln - unter anderem ist die Verwendung von Handys verboten - geht es mit der ersten Fragerunde los.

Parnell kam 2019 nach Salzburg

Jon Parnell ist in der kanadischen Stadt Calgary aufgewachsen. Im September 2019 kam er nach Salzburg, um hier zu studieren. Eigentlich wollte er nur seine Masterarbeit in Philosophie schreiben und dann wieder nach Nordamerika zurückkehren. Es kam jedoch anders. Mittlerweile wohnt er seit vier Jahren in Salzburg, unterrichtet am englischsprachigen Zweig des Gymnasiums in der Zaunergasse und hat hier auch seine Freundin gefunden. Seine Masterarbeit hat er ebenfalls fertiggestellt.

An diesem Dienstagabend sind die Fragen besonders schwer. Zudem müssen die Teilnehmer einzelne Logos den Filmen aus Hollywood zuordnen. Danach kommt die Liederrunde und zum Abschluss des Quizabends gibt es eine weitere knifflige Aufgabenrunde. Danach werden die Punkte zusammengerechnet und das Ergebnis verkündet.

Der Kanadier arbeitet einen Tag am Quiz

Der gebürtige Kanadier wählt jedes Mal ein Thema, das mehrere Bereiche umfasst. Einen Tag vor dem Quiz postet er auf Instagram ein Foto, das als Hinweis dient, allerdings ist dieser Hinweis in der Regel sehr kryptisch gehalten.

Rund einen Tag tüftelt Jon Parnell an seinem Quizabend. "Ich surfe viel im Internet, lese Wikipedia-Artikel und schaue, was auch für Österreich relevant ist. Danach suche ich passende Lieder und weitere Herausforderungen für den Quizabend." Was in einer kleinen Runde begonnen hat, erstreckt sich mittlerweile auf fünf Abende innerhalb einer Woche.

Insgesamt 60 Teams nehmen am Quiz teil

"Beim ersten Quiz hatten wir zwei Teams mit je fünf Leuten, wobei die meisten Teilnehmer Freunde von mir waren", erinnert sich der Quizmaster. Mittlerweile nehmen an den fünf Quizabenden insgesamt 60 Teams teil.

Nach insgesamt sechs Runden findet das große Finale mit den besten zehn Gruppen statt. Die Teams auf den Rängen elf bis 20 spielen das kleine Finale aus. Jedes Team darf jenen Abend mit den wenigsten Punkten streichen.

Der Spaß steht an erster Stelle

Jon Parnell ist es wichtig, dass der Spaß an erster Stelle steht und erst danach der Ehrgeiz. Daher gibt es auch nur kleine Geschenke und Gutscheine für den Sieg. An diesem Dienstagabend war übrigens das Team "Fritzboi Slim" mit 58 von 80 möglichen Punkten am besten. Dieses Team strebt auch in dieser Saison das Finale an, beim vergangenen Finale erreichte diese Auswahl den zweiten Rang.