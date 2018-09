Adneter bauten Konferenztisch für die EU-Staatschefs

Eigentlich sind Büro-Trennwände das Metier von Rudolf Scheicher. Jüngstes Meisterstück der Adneter Firma ist aber der Tisch für den EU-Gipfel diese Woche.

Ende Juli flatterte ein besonderer Auftrag bei der Tischlerei Scheicher in Adnet herein: Gefragt war der Bau eines einzigartigen Konferenztisches für den EU-Gipfel diese Woche. Entworfen hat ihn Henrik Ahr, Professor für Bühnengestaltung am Mozarteum. Ahr: "Wir haben einen Tisch kreiert, der die Dynamik und den Zusammenhalt Europas darstellen soll. Da kamen wir auf die Idee eines Orchesters. Daher ist der Tisch ellipsenförmig und öffnet sich zum Fenster hin, wo in einem Konzertsaal symbolisch das Publikum sitzen würde."