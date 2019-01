Alle Parteien haben ihre weißen Flecken

Nicht nur die kommunalen Kleinparteien haben Gemeinden, in denen sie nicht antreten. Auch ÖVP und SPÖ haben Kandidaturen verpasst.

Am Dienstag, dem Tag nach Kandidaturschluss für die Gemeindewahl am 10. März, herrschte schon ein klareres Bild, wo es interessante Entwicklungen gibt - allerdings noch ohne Anspruch auf Vollständigkeit.



"Einfärbige" Gemeindestuben: Gemeindevertretungen, für die nur eine einzige Partei kandidiert, dürfte es in der nächsten Periode nach derzeitigem Stand nur eine geben: Thomatal im Lungau. 2014 war dort die FPÖ gegen die Liste Thomatal angetreten. Jetzt sind aber auch die Blauen der Listenkooperation beigetreten.



Bürgermeister-Solos: Gemeinden, in denen nur ein/e Kandidat/-in zur Bürgermeisterwahl antritt, und wo mit Ja /Nein abgestimmt wird, gibt es dafür knapp 30: Neben Radstadt (Christian Pewny/FPÖ - wie berichtet) sind das voraussichtlich die ÖVP-Kandidaten in Bergheim, Elixhausen, Fuschl, Göming, Hintersee, Obertrum Plainfeld, Seeham, Scheffau, Altenmarkt, Eben, Flachau, Hüttau, Hüttschlag, Kleinarl, Pfarrwerfen, Wagrain, Viehhofen, Fusch, Saalbach-Hinterglemm, Stuhlfelden sowie Göriach, Lessach, Mauterndorf, St. Andrä, Tamsweg, Tweng und Weißpriach. Dazu kommen SPÖ-Bürgermeister-Alleinkandidaturen in Schwarzach und Lend.



Bürgermeisterinnen: Derzeit gibt es fünf Ortschefinnen in Salzburg. Nach der nächsten Wahl dürften es nicht sehr viel mehr sein: Denn als Amtsinhaberinnen werden Sonja Ottenbacher (Stuhlfelden/ÖVP), Michaela Höfelsauer (Lend/SPÖ), Andrea Pabinger (Lamprechtshausen/ÖVP) und Gabriella Gehmacher-Leitner (Anif/Liste Krüger) wohl schwer zu schlagen sein. In Seekirchen hört Bgm. Monika Schwaiger (ÖVP) auf. Allerdings tritt in Nußdorf Waltraud Brandstetter (ÖVP) an - mit den besten Chancen, den scheidenden Ortschef Hans Ganisl (ÖVP) zu beerben. In Oberndorf tritt Vizebgm. Sabine Mayrhofer (ÖVP) an, die sich Chancen gegen Vizebgm. Georg Djundja (SPÖ) ausrechnet.



Weiße Flecken von ÖVP/SPÖ: Dass neben Radstadt die ÖVP etwa keine Bürgermeisterkandidatur in Maria Alm schafft - ebenso wenig wie die SPÖ in Obertrum -, zeigt, dass es auch für die Großparteien immer schwieriger wird, genug Personal zu finden.