Asyl: Land Salzburg prüft neue Standorte für Quartiere

Im Nachbarbundesland werden Zelte errichtet, es fehlt an Unterkünften für Asylbewerber. In Salzburg sollen 500 Plätze entstehen. Wie schwierig das wird, zeigt das Beispiel Neumarkt.

Auf dem Gelände der Landespolizeidirektion sind 2015 zwölf Zelte aufgestellt worden, um wegen eines akuten Mangels an Quartieren Flüchtlinge unterzubringen. Sieben Jahre später sind solche Bilder wieder denkbar. Die Bundesbetreuungsagentur will in St. Georgen im Attergau (Oberösterreich) Zelte aufbauen, weitere könnten in Kärnten, Tirol und Vorarlberg folgen.

Ausgeschlossen ist das auch in Salzburg nicht. Das Land steht unter Druck, mehr Plätze für Asylbewerber zu schaffen. "Wir haben eine hohe Zahl in der Grundversorgung schon jetzt. Da sind wir ...