Auf der Pinzgauer Lokalbahn sollen wieder Güter rollen

Ein Reaktivierungskonzept wurde vom Land in Auftrag gegeben. Mit einer neuen Förderung soll die Schiene attraktiver werden: Künftig sollen auch Unternehmen ohne Bahnzugang Geld erhalten, wenn sie Transporte mit dem Zug abwickeln.

Seit 2020 fördert das Land Unternehmen, die Güter über die Schiene transportieren, mit bis zu 200 Euro je Waggon - maximal 25.000 Euro können jährlich beantragt werden. Auch für Investitionen in Infrastruktur gibt es Geld. So haben von August 2020 bis August 2021 sechs Firmen für Modernisierungen bzw. die Instandsetzung ihrer Gleisanschlüsse in Summe 410.000 Euro erhalten.

Nun sollen auch Unternehmen ohne Bahnzugang subventioniert werden - das Land hat 500.000 Euro für eine Verladeförderung reserviert. Der Ausbau des ...