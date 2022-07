Obus-Fahrplan - Salzburg AG gab Details zur Ausdünnung bekannt

Die aktuelle Corona-Sommerwelle hat beim Buspersonal der Salzburg AG Kranken- und Quarantänestände verursacht. Diese Ausfälle in der Urlaubszeit bedingen ihrerseits reduzierte Fahrplanleistungen. Jetzt liegen die genauen Details vor.

Gerlinde Hagler, Leiterin der Business Unit Verkehr in der Salzburg AG, sagte in einer Mitteilung des Unternehmens am Donnerstag: "Wir haben alles versucht und getan, um den derzeit gültigen Sommerfahrplan aufrechtzuerhalten. Doch die coronabedingt hohe Zahl an Abwesenheiten beim fahrenden Personal, die noch dazu mit der Haupturlaubszeit einhergeht, zwingt uns jetzt leider zum Handeln."

Und dieses sieht ab Montag, 25. Juli, so aus:

Partnerunternehmen Albus will alle Taktungen aufrechterhalten. Allerdings werden auf den Linien 22 und ...