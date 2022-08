Autofreier Gaisberg-Sonntag zur Bewusstseinsbildung

Politik arbeitet an einem autofreien Gaisberg-Sonntag am 18. September.

In der Zeit von 16. bis 22. September findet auch heuer wieder die Europäische Mobilitätswoche statt. Vor diesem Hintergrund forciert Inge Haller, Klubchefin der Bürgerliste, einen autofreien Sonntag auf den Gaisberg am 18. September. Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich arbeitet an der Umsetzung der nötigen Verordnung. Er hat außerdem eingefädelt, dass an diesem Tag erstmals probehalber ein E-Bus rauf- und runterfährt. "Es ist dieselbe Halleiner Firma, die den E-Bus auf den Großglockner entwickelt hat", erzählt Kreibich. Ihm schwebt vor, dass auch der ...