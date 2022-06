Neumarkt: Einheimischen-Tarif im Bad steht auf der Kippe

Sollen Einheimische bei den Preisen für Saisonkarten weiterhin stark bevorzugt werden? Diese Frage entzweit die Neumarkter Gemeindepolitik.

Badesaisonkarten für Neumarkter kosten nur halb so viel wie für Auswärtige. Für Erwachsene sind das 35 statt 70 Euro. Nach dem SN-Bericht über die Beschwerde eines Straßwalchners brachte die SPÖ am Dienstagabend einen dringlichen Antrag ein, um das heiße Thema in der Stadtgemeindevertretung zu behandeln. Das Ziel lautet: "Neuregelung der Eintrittsentgelte im Strandbad in der Wallersee-Ostbucht". Auch "Anreize für Saisonkarten im Vorverkauf und Verknüpfungen mit dem Zubringerbus" sollten in die Überlegungen einbezogen werden, um das Angebot attraktiver zu machen, heißt ...