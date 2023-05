Bis 2045: Die Stadt Salzburg braucht 7500 neue Wohnungen

Zu diesem Schluss kommt das Amt für Stadtplanung. Die Vizebürgermeisterin sieht genug Flächen dafür vorhanden. Der SPÖ ist das Ziel zu wenig ambitioniert.

In den kommenden Jahren sollen auf den 3,6 Hektar großen Stiegl-Gründen in Maxglan bis zu 500 Wohnungen entstehen. Das Areal gilt als die größte noch verfügbare Baulandreserve im Salzburger Stadtgebiet. Trotz seiner Dimension ist das Projekt, mit dessen Bau frühestens 2025 begonnen wird, nur ein kleiner Beitrag, um langfristig den Bedarf an Wohnraum zu decken. Das Stadtplanungsamt hat im Rahmen einer Erhebung für das neue Räumliche Entwicklungskonzept (REK) den erwarteten Bedarf bis 2045 ermittelt. Auf Basis eines moderaten Bevölkerungswachstums werden ...