Bürgermeister Günter Steiner: "Hollersbach ist mehr als ein Geschäftsmodell"

Seinen Rückzug aus der Parteipolitik erklärt Bürgermeister Günter Steiner in einem offenen Brief an die Hollersbacher - mehr will er dazu nicht sagen.

SN/sw/erwin simonitsch „Ich werde mein Amt bis zum Ende der Legislaturperiode nach bestem Wissen und Gewissen ausführen.“ Bürgermeister Günter Steiner auf einem Archivbild von 2019.