"Bürgermeister ist ein Sieben- Tage-Job"

Immer erreichbar. Bürger, die alles sofort erledigt haben wollen. Kritik übers Netz. Gerichtstermine. Ein Ortschef über die Härten des Amtes.

Der Mattseer Bürgermeister Rene Kuel (45) hat zur Überraschung vieler angekündigt, 2019 nicht mehr zu kandidieren. Den SN erläutert er die Hintergründe.



Warum werfen Sie nach nur sieben Jahren im Amt 2019 das Handtuch? Kuel: So würde ich es nicht sehen. Ich war vorher schon 15 Jahre in der Gemeindevertretung und ab 2009 Gemeinderat. Und man spürt einfach, wenn es Zeit ist. Denn man muss sich für fünf Jahre verpflichten. Und wenn, dann mache ich das zu 150 Prozent oder gar nicht. Daher habe ich auch mit der Familie abgewogen. Denn als Bürgermeister ist man am Abend und am Wochenende auf vielen Veranstaltungen. Das beeinträchtigt das Privatleben extrem. Da hat man als Familienvater permanent ein schlechtes Gewissen. Und es bricht für mich keine Welt zusammen, wenn ich nicht mehr Bürgermeister bin. Ich glaube, da gibt es eher einen Trend zu sagen: "Ich mache Politik auf Zeit" und bin nicht Politiker auf Lebenszeit. Ich komme ja aus der Wirtschaft und war zuletzt Leiter der Infrastrukturabteilung der Gemeinde. In den Job kann ich zurückkehren.