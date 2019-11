Chalet mit E-Porsche: Landeshauptmann kritisiert "protzige" Vermarktung

Die Luxus-Chalets kosten bis zu 8,5 Millionen Euro, den Elektro-Porsche gibt es für die Käufer geschenkt. Der Bericht der SN löste bei Vielen große Entrüstung aus. Jetzt meldet sich der Landeschef zu Wort. Den Salzburger Touristikern kommt das Projekt grundsätzlich nicht ungelegen.

"Provokant", "unsensibel", "zu protzig" - Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) lässt kein gutes Haar an der Art und Weise, wie die Luxus-Chalets am Pass Thurn in Mittersill vermarktet werden. Das Projekt besteht aus einem Hotel mit 77 Zimmern und 45 Appartements ...