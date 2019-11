Chalets mit Porsche: Landesrat Schwaiger platzt der Kragen - "das ist nicht normal"

"Ich halte das für komplett daneben", sagt Josef Schwaiger zum touristischen Luxusprojekt am Pass Thurn.

Es sorgt derzeit für einigen Diskussionsstoff. Am Pass Thurn in Mittersill, knapp vor der Landesgrenze zu Tirol, entsteht ein Fünfsternehotel mit 77 Zimmern, dazu 45 Appartements und 13 Chalets. Das Projekt an sich ist nicht neu - es hat eine ...