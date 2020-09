Corona-Fälle an Schulen: Salzburger Direktoren erwarten heißen Herbst

Die ersten positiven Coronafälle bereiten Salzburgs Schulleitern Kopfzerbrechen. In der Praxis laufe vieles anders als auf dem Papier.

Kaum hat die Schule begonnen, sind an mehreren Standorten in Salzburg Coronafälle aufgetreten. Am Mittwoch meldete die Bildungsdirektion zwei neue Covid-19-Fälle an Salzburger Schulen - ein Infizierter ist Schüler, der zweite ist Zivildiener. An den Tagen zuvor waren an anderen Schulen bereits zwei Lehrer und zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Informationen des Landes sind insgesamt vier Schulen betroffen. Weder das Land noch die Bildungsdirektion geben die Standorte bekannt. Laut Informationen der SN handelt es sich um ...