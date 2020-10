Coronavirus im Tennengau: Kein Hobbysport in Rif, Besuchsverbot im Spital

Die verschärften Corona-Maßnahmen im Tennengau betreffen alle Bereiche des öffentlichen Lebens.

Das Universitäts- und Landessportzentrum (ULSZ) Rif muss auf eingeschränkten Betrieb umstellen. Nach einem Tag der Ungewissheit bekam Direktor Wolfgang Becker am Montagabend die entsprechende Verordnung. Breitensport- und Gruppentrainings sind vorerst nicht möglich. Ausgenommen sind Leistungssportler und der Schul- und Uni-Betrieb. "In nächster Zeit wird wenig los sein", so der wirtschaftliche Leiter Gerold Sattlecker.

Spitzenkoch Andreas Döllerer musste am Montag über zehn Stornierungen für sein Restaurant und Hotel in Golling zur Kenntnis nehmen. "Das tut weh. Aber man kann ...