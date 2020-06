Covid-Quartiere in Salzburg kosteten das Land bisher mehr als zwei Millionen Euro

Mehr als 1,2 Millionen Euro flossen in das Zusatzspital im Messezentrum, das nie in Betrieb gehen musste. Das ergab die Beantwortung einer Landtagsanfrage der freiheitlichen Klubchefin Marlene Svazek durch Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP). Die FPÖ vermutet ein "In-sich-Geschäft" und fordert Einsicht in den Vertrag, den Land und Messe abgeschlossen haben.

SN/Robert Ratzer Die Salzburger Berufsfeuerwehr half Ende März beim Aufbau des Zusatzspitals im Messezentrum. Für den „Einmalaufwand Aufbau der Infrastruktur“ wurden 564.000 Euro fällig.