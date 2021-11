Das Land Salzburg plant neue Offensive bei den Coronaimpfungen

Publikumswirksame Impfaktionen wie zuletzt im Flugzeug sollen künftig zum Stich motivieren. Die SPÖ überlegt unterdessen, das Krisenmanagement in einem U-Ausschuss aufzuarbeiten.

27.722 Impfungen gegen das Coronavirus zählte das Land in der vergangenen Woche, rund ein Drittel davon waren Erststiche. Bei der Durchimpfungsrate hinkt Salzburg trotz nun wieder stärker steigender Impfzahlen weiter hinterher. Aktuell gelten laut Gesundheitsministerium 61,6 Prozent der Bewohner als vollständig immunisiert - geringer ist die Quote nach wie vor nur in Oberösterreich. Die große Zahl an Ungeimpften ist für Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller angesichts des ab Montag geltenden Lockdowns für diese Gruppe "die größte Gefahr für die Wirtschaftslage in Salzburg ...