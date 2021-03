Die Salzburger Regionalstadtbahn heißt künftig S-Link - geplanter Baustart 2023

Die Projektgesellschaft will im April die Bodenerkundungen abschließen und Anrainer über die Auswirkungen der geplanten Großbaustelle informieren.

In zwei Jahren soll mit dem ersten Bauabschnitt für die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn Richtung Süden bis nach Hallein begonnen werden. 2025 oder 2026 sollen die ersten Züge dann am Mirabellplatz halten. Die Regionalstadtbahn, über die jahrzehntelang diskutiert und die zwischenzeitlich versenkt wurde, hat in der Zwischenzeit einen neuen Namen bekommen. Das Projekt heißt ab sofort S-Link. "Mit dem neuen Namen und dem Design starten wir in die Anrainerkommunikation", hieß es von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). "Die Arbeiten an der ...