Nach 50 Jahren markiert das Projekt Kirchenstraße einen Wendepunkt. SPÖ und Bürgerliste wollen Grundstücke um zehn Millionen Euro ankaufen.

Es sind zwar nur zehn geförderte Klein-Mietwohnungen in der Kirchenstraße in Itzling, die am Mittwoch an die Mieter übergeben worden sind. Aber sie markieren einen Wendepunkt: "Es sind die ersten Wohnungen seit den 1960er-Jahren, die die Stadt Salzburg selbst gebaut ...