Doppelter Einsatz: Tweng wählt und testet

In der kleinen Lungauer Gemeinde Tweng soll der Coronatest für die Bevölkerung zum gleichen Termin wie die Bürgermeisterwahl stattfinden.

Wie eine Wahl will das Land die Corona-Massentests am 12./13. Dezember organisieren. In einer kleinen Lungauer Gemeinde wird an dem Wochenende tatsächlich auch eine Wahl stattfinden. In Tweng sind 207 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Termin 13. Dezember steht schon seit Anfang Oktober fest.

Das Wählen wird wohl weniger spannend als das Testen, denn es gibt nur einen Kandidaten. Nach dem Rücktritt von Bgm. Heribert Lürzer (aus gesundheitlichen Gründen) steht Vize Franz Kaml (ÖVP) als ...