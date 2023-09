Einigung zur Strompreiserhöhung der Salzburg AG: Kunden mit hohem Verbrauch erhalten Geld zurück

Nach Monaten der Verhandlungen über die Zulässigkeit der Strompreiserhöhungen haben sich die Salzburg AG und die Arbeiterkammer Salzburg (AK) nun geeinigt. Vor allem jene Kunden, die mit Strom heizen, sollen entlastet werden. Ein Rechtsstreit zwischen AK und Salzburg AG ist damit vom Tisch.

AK-Präsident Peter Eder sprach von einem "erfreulichen Tag" für die Strompreiskundinnen und -kunden der Salzburg AG. Nachdem die AK Salzburg noch im Februar eine Sammelklage aufgrund der Strompreiserhöhungen des Energieunternehmens angedroht hatte, zeigten sich beide Seite am Freitag bei einem Pressegespräch auf neutralem Boden im Living Room in Salzburg versöhnt. "Der Streit ist beendet", sagt auch Michael Baminger, Vorstandssprecher der Salzburg AG. Die Gespräche seien hart in der Sache, aber konstruktiv gewesen, heißt es von beiden Seiten. Ein Rechtsstreit bleibe nun allen erspart. "Uns war wichtig, die Haushalte zu entlasten, die besonders betroffen sind und einen hohen Stromverbrauch haben", sagt Eder.



Von dem nun ausverhandelten Paket profitieren vor allem jene Kundinnen, bei denen die Strompreisbremse des Bundes nicht wirkt. Das sind etwa 30 Prozent der Privatkunden der Salzburg AG. Die Entlastung erfolgt gestaffelt: Haushalte, die einen Jahresverbrauch von 2901 bis 4000 Kilowattstunden aufweisen, erhalten 100 Euro retour. Mit 4001 bis 6000 Kilowattstunden werden 130 Euro ausbezahlt und ab 6000 Kilowattstunden 170 Euro.

Bis zu 500 Euro für Heizstromkunden

Jene, die mit Strom auch heizen, können bis zu 500 Euro erhalten, allerdings nur, wenn sie mehr als 10.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht haben. 150 Euro gibt es für jene, die 2901 bis 5000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht haben, 300 Euro an jene bis 10.000 Kilowattstunden. Als Basis gilt der zuletzt verrechnete Jahresverbrauch. Dazu kommen 30 Freistromtage, die die Kundinnen und Kunden optional nutzen können, allerdings mit einer Bindung an den neuen Tarif für ein Jahr.

Baminger kündigt an: "Die Entlastung erfolgt gestaffelt nach dem Verbrauch. Das Geld wird noch heuer ausbezahlt." An jene Kundinnen und Kunden, die ein Bankkonto angegeben haben, wird das Geld automatisch ausbezahlt. Das betreffe den Großteil der Kunden. Die restlichen werden gesondert angeschrieben, sodass auch diese ihr Geld noch heuer erhalten sollen. Zuletzt appellierte Baminger an die Kunden: "Wechseln Sie bitte in diesen neuen Tarif, um Kosten zu sparen."



Mit Anfang des Jahres 2023 hat die Salzburg AG die Strompreise kräftig erhöht - um das Zweieinhalbfache von 13,6 Cent auf 32,4 Cent brutto. Mittlerweile sind die Stromkosten seit 1. Juni zwar wieder gesenkt worden (auf 23,88 Cent brutto pro Kilowattstunde) - aber die AK und die Salzburg AG bzw. das Land waren in den vergangenen Monaten in Verhandlungen, wie die Folgen für die etwa 240.000 betroffenen Haushalte abgefedert werden können. Das Land Salzburg ist mit 42,56 Prozent an der Salzburg AG beteiligt, Landeshauptmann Wilfried Haslauer ist Aufsichtsratsvorsitzender. Die Stadt Salzburg hält an der Salzburg AG 31,31 Prozent, die Energie AG Oberösterreich 26,13 Prozent der Anteile.

Chronologie: Salzburg AG erhöhte zu Jahresbeginn die Strompreise

Im Herbst 2022 kündigte die Salzburg AG an, aufgrund der angespannten Situation am weltweiten Energiemarkt die Strompreise mit 1. Jänner 2023 zu erhöhen. Nämlich um das Zweieinhalbfache - von 11,34 Cent pro Kilowattstunde auf 27 Cent pro Kilowattstunde (netto) oder von 13,6 Cent auf 32,4 Cent brutto. Insgesamt waren mehr als 240.000 private Haushalte in Salzburg von dieser Anpassung betroffen. Allerdings wurde ab 1. Dezember 2022 die Strompreisbremse des Bundes wirksam. Damit wird der Strompreis bis zu 2900 Kilowattstunden Verbrauch vom Bund gestützt. Das treffe für zwei Drittel der Salzburger Privatkunden zu, wie die Salzburg AG mitteilte.

Im Februar 2023 präsentierte die AK Salzburg ein Gutachten, das die Strompreiserhöhungen der Salzburg AG für zivilrechtlich unwirksam erklärt. Die Erhöhungen seien für die Kundinnen und Kunden nicht nachvollziehbar, es werde nicht transparent informiert, inwiefern sich die Kosten für das Energieunternehmen erhöht hätten. Die AK forderte die Salzburg AG auf, die Preiserhöhung zurückzunehmen und drohte mit einer Sammelklage.

Anfang März holte die Salzburg AG ein eigenes Gutachten ein, das zu einem anderen Ergebnis führte. Wilfried Haslauer, Landeshauptmann und Aufsichtsratsvorsitzender der Salzburg AG, teilte mit, dass man sich wohl rechtlich mit der AK einigen müsse. Für die Salzburger Haushalte sollte es aber eine Strompreisbremse - neben der des Bundes - geben. So wurde ein neuer Tarif eingeführt ("Stromwärme OK 2023"). Der Mehrverbrauch werde mit 20 Cent je kWh gedeckelt. Das sei eine Preissenkung um 20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Tarif.

Ende März 2023, kurz vor der Landtagswahl in Salzburg, kündigte die Salzburg AG Preissenkungen beim Strompreis an. Seit 1. Juni 2023 gilt das neue Tarifangebot von 23,88 Cent brutto pro Kilowattstunde. Dafür müssen die Kundinnen und Kunden aber aktiv werden und dem neuen Tarif zustimmen. Die sonstigen Konditionen wie Energiegrundentgelt, Freistromtage, sonstige Rabatte und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben gleich. Außerdem besteht keine Vertragsbindung. Nach zweiwöchiger Kündigungsfrist kann jederzeit der Vertrag gewechselt werden.