20 Module an der Hausfassade: Neue PV-Anlage in Niederalm ruft die Behörde auf den Plan

Michael Resch hat sich eine PV-Anlage an das Haus gebaut. Damit will er auch im Winter weitestgehend energieautark sein. Jetzt gibt es Probleme.

Im Mai baute sich der Niederalmer eine Photovoltaikanlage an sein Haus an der Königsseeache. Doch nun steht auf der Kippe, ob er diese wieder abmontieren muss. In einem Schreiben der Gemeinde wurde ihm mitgeteilt, dass seine Anlage erst genehmigt werden muss. "Ich bin total verblüfft", sagt Resch. Er könne nicht verstehen, warum es ihm so schwer gemacht werde. "Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir alles tun müssen, um die Klimaziele zu erreichen." Resch erhielt den Brief in der vergangenen ...