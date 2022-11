PV-Anlagen: Wenn das Dach zum Kraftwerk wird

PV-Anlagen-Besitzer, die ihren Strom einspeisen, bekommen deutlich mehr als in der Vergangenheit. Allerdings nicht überall.

Dass Salzburg alles andere als ein Vorreiter bei der Anzahl an Photovoltaikanlagen ist, zeigen die Zahlen des Klimafonds und der Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG). Während in Oberösterreich etliche Regionen mehr als 50 Anlagen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnen, dominieren in Salzburg die Flecken mit unter 10 Anlagen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Positiv fällt die Region rund um Forstau im Bezirk St. Johann ins Auge, die eine hohe Dichte an PV-Anlagen aufweist (zwischen 30 und 40 Anlagen pro 1000 ...