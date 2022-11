Es sind gute Zeiten für Investitionen in PV-Anlagen

Es war ein längst überfälliger Schritt, dass auch regionale Energieversorger ihre Tarife für die Einspeisung von Energie an die marktüblichen Preise angepasst haben. Schließlich war die strenge Orientierung am Börsenpreis auch stets die einfache Rechtfertigung für massive Höhenflüge bei den Strompreisen. Alleine im zweiten Halbjahr 2022 stieg der Einspeisetarif bei Stammkundinnen und -kunden der Salzburg AG von 30,5 Cent auf 51,2 Cent. Ein sattes Plus von 68 Prozent. Jedoch gilt dieser Preis nur für Kundinnen und Kunden, die vor dem ...