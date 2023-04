Fast jede elfte Wohnung in der Stadt Salzburg wird nicht voll genutzt

Das sagt eine neue Studie der Universität Salzburg auf Basis von Meldedaten bei Neubauten. Tatsächlich dürfte der Anteil noch deutlich höher liegen.

2,8 Prozent. So hoch schätzt das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) den Anteil von leer stehenden Wohnungen am Gesamtbestand in der Stadt Salzburg, der theoretisch mobilisiert werden könnte. Das entspricht 2500 von in Summe rund 89.000 Wohnungen. Das SIR hat als Kriterium für den Leerstand den Stromverbrauch herangezogen. Im Wesentlichen wurden alle Objekte, deren jährlicher Bezug unter 200 Kilowattstunden liegt, als Leerstand klassifiziert.

Zwei Wissenschafter der Universität Salzburg haben einen anderen Ansatz gewählt, um sich dem ...