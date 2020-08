Feingold-Professur: Expertin fühlt sich übergangen

Es sei schwer nachvollziehbar, warum das Zentrum für jüdische Kulturgeschichte nicht einbezogen wurde, kritisiert dessen Leiterin.

Vergangenen Samstag haben die Universität und das Land Salzburg angekündigt, ab Sommersemester 2021 eine Marko-Feingold-Gastprofessur an der hiesigen Uni einzurichten. Unterstützt wird das Projekt vom Bundeskanzleramt, der Erzdiözese und der Erzabtei St. Peter. Konkret verankert wird die "Visiting Professorship", bei der fünf Forscherinnen und Forscher für jeweils ein Studienjahr in Salzburg tätig sein werden, am Fachbereich Bibelwissenschaften und Kirchengeschichte der Theologischen Fakultät.

An der Art der Verankerung dieser Professur sowie am Konzept dahinter gibt es nun aber heftige ...