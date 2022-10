Asylquartier Kobenzl: Zwischen baufällig und bewohnbar

Während der Bund darauf beharrt, dass die trotz hoher Mietzahlungen ungenutzte Immobilie am Gaisberg nicht mehr für die Unterbringung von Menschen taugt, zeichnet der Eigentümer ein ganz anderes Bild.

Wie desolat muss ein Gebäude sein, sodass Menschen eher in Zelten und Containern untergebracht werden sollen als unter dessen Dach? Diese Frage drängt sich seit ein paar Wochen beim Blick auf das leer stehende frühere Hotel Kobenzl am Gaisberg auf, seit die Asylquartiere des Bundes an Kapazitätsgrenzen stoßen - und diese offensichtlich bereits überschritten haben.

Eines vorweg: Eine klare Antwort lässt sich von außen nicht geben. Eigentümer und Mieter, das Innenministerium, zeichnen ein konträres Bild vom Zustand der ...