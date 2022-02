Garagengegner halten nach zwei Wochen bei 2000 Unterschriften

Freitag, 25. Februar, endet die Unterschriftensammlung für die Bürgerbefragung über den Ausbau der Mönchsberggarage. Die nötigen Stimmen haben die Initiativen zusammen gebracht.

Die Bürgerinitiativen gegen den Ausbau der Mönchsberggarage freuen sich über regen Zulauf. In zwei Wochen sammelten sie rund 2000 Unterschriften gegen den Ausbau der Mönchsberggarage. "Zum Vergleich: Für die 3000 Unterschriften im Vorjahr haben wir fünf Monate gebraucht", sagt Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Bernitz. Er gehört zur Plattform "Lebendiges Salzburg" und kündigt an, die Unterschriften voraussichtlich nächste Woche schon an die Stadtpolitik übergeben zu wollen. Damit wollen die Gegner eine Bürgerbefragung anregen. In der Sache geht es darum, mit einem "aussagekräftigen Stimmungsbild" ...