Es sind längst nicht mehr nur einkommensschwache Haushalte, die mit den hohen Wohnkosten kämpfen. Immer mehr Mieter brauchen Hilfe.

Eine pensionierte Landesbedienstete ringt erstmals in ihrem Leben mit offenen Rechnungen. Das Wohnen in der Stadt Salzburg kostet sie 200 Euro mehr als noch vor zwei Jahren. So ergeht es auch einer Salzburgerin, die vor ihrer Pension ohne Unterbrechung gearbeitet ...