Hallein: Stadt verhandelt mit Bauträger wegen Verbauung von Altstadt-Innenhof

Die Halleiner Grünen fanden mit ihrem dringlichen Antrag Gehör. Anrainer des Innenhofs in der Goldgasse bzw. am Molnarplatz lieferten sich hitzige Diskussionen mit den Gemeindevertretern.

Die Halleiner Stadtpolitik hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, mit Immobilienentwickler Ditfried Kurz in Verhandlungen zu treten. Dieser will, wie berichtet, in einem rund 1100 m² großen Innenhof in der Halleiner Altstadt Eigentumswohnungen errichten. Eine Bürgerinitiative hat bereits mehr als 2000 ...