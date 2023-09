Das städtebauliche Gutachten der Ortsbildschutzkommission dürfte sich bis Mitte September verzögern. Grund ist die Urlaubszeit. Beobachter glauben, dass die Verbauung des grünen Innenhofs Einfluss auf die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2024 haben könnte.

In der Halleiner Altstadt will Immobilienentwickler Ditfried Kurz einen zirka 1000 Quadratmeter großen Innenhof im Bereich Goldgasse bzw. Molnarplatz verbauen. Er will dort in Summe zehn Eigentumswohnungen errichten lassen. Die Fläche ist seit den 1960er-Jahren Bauland.

Anrainer haben ...