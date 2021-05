Halleiner Stadtamtsdirektor Angerer ist vorerst seinen Posten los

Der Halleiner Stadtamtsdirektor Erich Angerer wurde am Montag dienstfrei gestellt - bei vollen Bezügen. Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) wollte zu diesem Rauswurf aus dem Rathaus keine Stellungnahme abgeben: "Das ist eine laufende Personalangelegenheit." Erich Angerer war nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der heute 54-Jährige begann 1982 eine Lehre bei der Stadtgemeinde, studierte Jus und wurde 2009 Stadtamtsdirektor. In jüngster Zeit kam er mit seiner Bewerbung um den Posten des Magistratsdirektors in der Landeshauptstadt in die Schlagzeilen. Beim Hearing ...