Hans Mayr kämpft per Videobotschaft um seine Wiederwahl

Am Mittwoch übernimmt nach Hans Mayrs Rücktritt die bisherige Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf seine Agenden in der Verkehrspolitik. Mayr wird wieder einfacher Abgeordneter. Und er wendet sich per Videobotschaft an die Salzburger: "Bleiben Sie uns bitte gewogen. Bis auf ein Wiedersehen!"

Hans Mayr will seine "bürgernahe Politik" fortsetzen und zur Landtagswahl am 22. April antreten - trotz seines Rücktritts als Landesrat. In einem Video, das in den nächsten Tagen auf seiner Facebook-Seite erscheinen soll, wirbt er um Unterstützung für sich und seine Partei, die Salzburger Bürgerbewegung (SBG).

Das kurze Video zeigt Mayr in privatem Rahmen, der Politiker trägt eine schwarze Strickjacke über dem weißen Hemd und wendet sich direkt an die Salzburgerinnen und Salzburger: "Nach den Anstrengungen und menschlichen Enttäuschungen der vergangenen Wochen erhielt ich den dringenden ärztlichen Rat, mich für eine gewisse Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen", erklärt er. Umso wichtiger sei es ihm, anzukündigen, dass er mit der Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG) zur Landtagswahl am 22. April antrete. Er weist darauf hin, dass ihn die Parteigremien in der Vorwoche mit 100 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten gekürt haben.

Er sehe die Notwendigkeit, seine "bürgernahe Politik" fortzusetzen, sagt Mayr: ",Sag's dem Hans' muss für die nächsten Jahre gewährleistet sein." Dafür stehe er. Mayr schließt mit der Bitte: "Bleiben Sie uns bitte gewogen. Bis zu einem Wiedersehen!"

Die SN konnten Mayr am Montag nicht erreichen. Sein Stellvertreter an der Parteispitze, Erwin Seeauer, bestätigte aber: "Hans Mayr wird am Mittwoch im Landtag sein." Er wird demnach der Angelobung seiner Nachfolgerin Brigitta Pallauf (ÖVP) als Landesrätin beiwohnen. Und sich selbst als einfacher Abgeordneter angeloben lassen. Mit seiner Rückkehr verliert die mittlerweile mit dem ÖVP-Klub zusammenarbeitende Gabriele Fürhapter ihr Mandat. Dem früheren Team Stronach-Mann Hans Mayr steht eines von drei Team Stronach-Landtagsmandaten zu. Von der Partei übrig sind im Landtag noch Otto Konrad (parteifrei) und Helmut Naderer - er hat die Partei in "Freie Wähler Salzburg" umbenannt.

(SN)