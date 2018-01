Hans Mayr kehrt in Landtag zurück, Gabriele Fürhapter muss gehen

Nach seinem offiziellen Rücktritt am Dienstag wird der bisherige Landesrat Hans Mayr (parteifrei) in den Landtag zurückkehren. Das bestätigt der Leiter der Landeswahlbehörde, Michael Bergmüller, auf SN-Anfrage. Erforderlich ist dazu ein Beschluss der Landeswahlbehörde. "Läuft alles nach Plan, kann Hans Mayr in der Landtagssitzung am Mittwoch angelobt werden", so Bergmüller. Mit Hans Mayrs Rückkehr verliert die mit dem ÖVP-Klub zusammenarbeitende Gabriele Fürhapter ihr Mandat. Dem früheren Team Stronach-Mann Hans Mayr steht eines von drei Team Stronach-Landtagsmandaten zu. Von der Partei übrig sind im Landtag noch Otto Konrad (parteifrei) und Helmut Naderer - er hat die Partei in "Freie Wähler Salzburg" umbenannt.

(SN)