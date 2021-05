HC Strache sucht Mitstreiter in Salzburg

Der frühere Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef will in allen Bundesländern ein "Team HC" aufbauen. Am Freitagabend war die erste Veranstaltung zur Mitgliedergewinnung in Salzburg. Und: Bei Karl Schnell, den er 2015 aus der Partei geworfen hat, entschuldigt er sich.

Zwei Jahre nachdem Heinz-Christian Strache über das Ibiza-Video gestolpert ist, ist der ehemalige Vizekanzler und Ex-FPÖ-Obmann nun zu einer Bundesländertour unter dem Motto "Freiheit für Österreich" aufgebrochen. Am Freitagabend war die Auftaktveranstaltung in einer Pizzeria in Salzburg-Gnigl, am Samstag folgt ein Stopp in Linz. Die SN trafen Strache im Vorfeld der Veranstaltung. Rund 30 Mitglieder hätten sich angemeldet, hieß es. Das Ziel: In jedem Bundesland solle es ein Team HC geben, auch in Salzburg. Man wolle hier den ...