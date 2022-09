Schellhorn-Rücktritt nach Pflegeskandal: "Vertrauen in der Bevölkerung ist nicht mehr da"

Heinrich Schellhorn (61) tritt als Landessprecher der Grünen und auch als Landeshauptmann-Stellvertreter zurück. Am Freitagnachmittag verkündete er in einem Hotel in der Bayerhamerstraße die Beweggründe. Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) soll am 9. November das Amt übernehmen. Sie tritt am Abend in der Altstadt vor die Medien.

Der Pflegeskandal in Salzburg hat nun Konsequenzen für Heinrich Schellhorn (Grüne). In einem Hotel in der Bayerhamerstraße gab er am Freitagnachmittag ein persönliches Statement ab. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hält an der Regierung fest, er werde mit der neuen Landesrätin weiterarbeiten. Schellhorn selbst sagt: "Das Vertrauen in der Bevölkerung ist nicht mehr da", und bezieht sich dabei auf den Pflegeskandal. Dieses Vertrauen der Bevölkerung sei jedoch als Politiker essenziell. Er hoffe, dass seine Nachfolgerin eine Lösung für die ...