Hofrat Herbert Prucher: "Buckeln fiel mir immer schwer"

Herbert Prucher erzählt, was er von Sozialvereinen für die Banken- Vergleichsgespräche gelernt hat, warum Job-Rotation auch im Landesdienst gut wäre - und ob er dem Gitzentunnel nachweint.

Ende November geht der Leiter der Landesfinanzabteilung, Herbert Prucher (65), in Pension - nachdem er zuvor gebeten wurde, wegen der Umstellung auf die Doppik noch einige Monate zu bleiben. Im SN-Interview zieht der Hofrat Bilanz.



Sie sind seit 38 Jahren im Landesdienst; davon fast 24 Jahre als Abteilungsleiter. Wie haben sich in dieser Zeit die Anforderungen an die Mitarbeiter verändert? Prucher: Sehr. Am Beginn hat es noch keine Computer gegeben. Ich war einer der Ersten, die ab 1990/91 im Sozialbereich flächendeckend PCs eingeführt haben. Da waren die Mitarbeiter verdutzt, weil sie ihre Karteikästen nicht mehr weiter betreuen konnten. (lacht) Insgesamt ist der Druck auf die Leute gestiegen, weil man sich schwer tut, Aufgaben abzugeben. Und weil man leider nicht den Weg geht, mehr Job-Rotation ins Amt zu bringen.