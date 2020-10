Im Land Salzburg leuchtet ab sofort kein Bezirk mehr grün

Die Corona-Ampelkommission hat ihre Entscheidung bekannt gegeben. In fünf von sechs Bezirken des Landes Salzburg hat sich das Risiko erhöht. Die Infektionszahlen sind entglitten, die Bevölkerung spielt teilweise nicht mehr mit. Neue Regeln für Gastro, Veranstaltungen und private Feiern.

Die Coronalage in Salzburg hat sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Für Donnerstag wurde eiligst eine Regierungssitzung einberufen. In der Nacht waren weitere 130 Infektionen hinzugekommen. So viele waren es nicht einmal zu Spitzenzeiten im März. Landeshauptmann Wilfried Haslauer sprach daher von einer dramatischen Entwicklung. Selten hat man den Regierungschef so angespannt gesehen wie diesmal. Die Inzidenzzahl sei von 30 auf 47,5 (letzten Freitag) und nun auf 93 geklettert. "Wir haben mittlerweile eine Situation, dass wir den Bundesschnitt übertroffen haben."

