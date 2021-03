In der Karwoche werden die Salzburger Lehrer geimpft

Zugleich kommt das Personal in den Kinderbetreuungseinrichtungen an die Reihe.

Seit Donnerstag steht fest: In der Karwoche von 26. März bis 2. April können sich alle impfwilligen Lehrerinnen und Lehrer sowie das Personal aus allen Kinderbetreuungseinrichtungen gegen Covid-19 impfen lassen.

Die Bildungsdirektion schickte am Donnerstag das entsprechende Informationsschreiben an alle Schulen. Auch die Kindergärten und Krabbelgruppen wurden informiert. Die Impfungen werden demnach entweder in Impfstraßen des Landes oder in den Schulen verabreicht. Wie der Ablauf genau erfolgen werde, stehe noch nicht fest, sagt Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP).

