Warum ein Lehrer Schutzmasken in Salzburg produzieren lässt

Wo "Made in Austria" draufsteht, muss ein in Österreich hergestelltes Produkt drin sein. Zweifel daran gibt es derzeit beim österreichischen Maskenproduzenten Hygiene Austria. Zum Teil sollen die FFP2-Masken mit den roten Nasenbügeln in China hergestellt worden sein. Am Donnerstag nahmen mehrere Handelsketten, darunter Spar, Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Penny), Hofer und dm, die Masken aus dem Sortiment.

Ein Unternehmen, das von diesem PR-Desaster profitieren könnte, ist die Mundschutz & Hygiene Zentrum GmbH in der Stadt Salzburg. Dort würden ...