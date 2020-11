In Seekirchen ist ein neuer Stadtteil samt Park im Entstehen

Das Wohnbauprojekt von Heimat Österreich und Raiffeisen Immobilien ist einer von in Summe sechs Bausteinen, die in den nächsten Jahren einen komplett neuen Stadtteil in der künftigen Flachgauer Bezirkshauptstadt bilden werden.

Trotz Lockdowns war kürzlich in Seekirchen Spatenstich für das Projekt "Wohnen am Stadtpark": Auf der Fläche zwischen der Firma Asen, der Fischach und dem Doll-Bauhof, der nach Seekirchen-Haging abgesiedelt wird, baut die Heimat Österreich binnen zwei Jahren 139 Wohnungen. Doch das ist nur der erste von sechs Bausteinen, die der künftige Stadtteil, der gerade entsteht, umfasst: Baustein zwei und drei sind das Bezirksgericht (neben Heimat Österreich) und die Bezirkshauptmannschaft (BH) (auf dem Doll-Areal): Baustart für beide soll im Frühjahr 2021 ...