Infizierte verweigern Coronatests

Die Behörden klagen über mangelnde Kooperationsbereitschaft. Es soll auch Aufrufe zum Boykott in sozialen Netzwerken geben.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) verkündete am Donnerstag, dass über die Gemeinde Kuchl die Quarantäne verhängt wird. Und er lieferte auch einen Einblick, warum es so weit kommen konnte. Offenbar sei vielen Betroffenen der Ernst der Lage nicht bewusst. "Es gibt Berichte von Kontaktpersonen erster Ordnung, die sich gruppenweise getroffen haben. Wir müssen jetzt konsequent sein." Erschreckend ist für Haslauer die Dynamik der Fallzahlen. "In Kuchl läuft die Situation aus dem Ruder."

Auch für Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz besteht kein ...